草磲剛が主演するフジテレビ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」は、１３日にスタートした。

妻を亡くし、シングルファーザーとして生きる遺品整理人・鳥飼樹が、故人の最期の声を解き明かす感動作。初回ゲストを務めたのが、吉村界人だった。

１月期の日本テレビ「ホットスポット」では、胸糞クレーマーを演じて存在感。ネットフリックス「地面師たち」のホスト役など唯一無二のポジションを築いている。

「終幕のロンド」では、どこかいけ好かない雰囲気の青年として登場するが、最後にはネットも号泣。草磲とは映画「ミッドナイトスワン」で共演している縁もあり「遺品整理を頼んだ不機嫌な息子役の役者さん どこかで見たことあると思ったらホットスポットでクレームつける客だった吉村界人さんだ！思い出してスッキリ」「凄く記憶に残ってる俳優さんで何処だったかと調べたら『コールドケース２』の学生運動家の人だった」「吉村界人の泣きの演技最高」「ミッドナイトスワンを思い出しました！」「ミッドナイトスワンの美しいバレエシーンも思い出して、さらに泣く」などの声が並んだ。