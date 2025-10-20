乃木坂46井上和【セブンイレブン】秋グルメを絶賛「震える、美味すぎて」

乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』に、「【コンビニグルメ】松尾さんと和がセブン-イレブンの秋グルメたべてみた 【スイーツ】」という動画がアップ。乃木坂46の井上和さんと松尾美佑さんが『セブン-イレブン』から発売されている、秋ならではのグルメを楽しむ様子が公開されました。今回はこの中で、お2人が幸せそうに食べていたお惣菜をピックアップ♪

井上さんと松尾さんが揃って美味しさに悶絶していたのは、こちらの商品！

■ひとくちサイズの“秋の味覚”

セブン-イレブン / ひとくち焼きいもバター 税込267円（公式サイトへ）

しっとりと焼き上げたひとくちサイズの焼きいもに、バターを組み合わせた秋ならではの商品。

沖縄県を除く全国で販売中で、お惣菜のコーナーに置いてあるようです。

※店舗によっては価格が異なる場合があります。

■食べやすいサイズ感◎

こちらを口に運んだお2人は「ん〜！」と悶絶し、松尾さんは「美味しいおいもです」と笑顔を見せながらコメント。

また、井上さんは「震える、美味すぎて」と話し、「バターがこれは入ってるんですよ、中に」と、バターのコクが、さつまいもの甘みにマッチしていると説明♪

そして、ひとくちサイズなこともあり、つい手が伸びてしまう様子で「幸せ」「うまぁ」とお2人で美味しそうに召し上がっていました。

■動画もチェック

こちらの動画では、このほかにも井上さんと松尾さんが『セブン-イレブン』の秋グルメを堪能する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。