³¤¤ÇÍ·¤Ö¾®¤µ¤ÊÌ¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢É×ÉØ¤Ç20Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡¿Ì¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡
¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê³ªÇµ¤Þ¤è/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÈà»á¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÈþ·î¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÍ¥»Ò¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÈÃÎ¤ë¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èþ·î¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤ÈÈà¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ËÍ¥»Ò¤Î¿´¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢Èþ·î¤Î¤â¤È¤ËºÆ¤Ó¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¡Ä¡£¾×·â¤È¶¦´¶¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥í¡Ý¥°
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÈà»á¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÈþ·î¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÍ¥»Ò¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÈÃÎ¤ë¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èþ·î¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤ÈÈà¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ËÍ¥»Ò¤Î¿´¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢Èþ·î¤Î¤â¤È¤ËºÆ¤Ó¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¡Ä¡£¾×·â¤È¶¦´¶¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥í¡Ý¥°