開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」。

ジャパネットホールディングスの髙田 旭人社長は記者会見で、1年目の来場者数が年間485万人を突破したとして、「上々のスタート」との評価を示しました。

（ジャパネットホールディングス 髙田旭人社長）

「数字だけでなく、体感としても長崎に人が増えている感じがするので、目指しているものがスタートした実感がある」

去年10月14日に開業した「長崎スタジアムシティ」。

ジャパネットホールディングスの髙田社長は18日、記者会見を開いて1年目を総括しました。

来場者数は年間485万人を突破し、平日の1日あたりの平均は約1万2000人。

休日は2万人～3万人の間だったということです。

平日、休日ともに来場者は「県内から」が8割を超えていて、髙田社長はスタジアムシティの存在が「長崎の暮らしの一部になりつつある」と話しました。

今後については…。

（ジャパネットホールディングス 髙田旭人社長）

「長崎のモデルを日本中、世界中に広げていきたいと本気で思っている。ほかの県のアリーナ、スタジアム建設のヒントを、ここにもらいに来るところが多い。続く企業や自治体のためにも、ちゃんと(スタジアムシティ）単体で黒字にするという前提で、できることはやっていきたい」

このほか、ハピネスアリーナで開催する音楽イベントを月に3、4件のペースに増やすことや、

施設内の店舗での決済方法について “現金払い” を加える構想を示しました。

より利便性を高めるなどの取り組みを進めて、年間の来場者数は650万人を目指すということです。