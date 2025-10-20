テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが夏休みの思い出を公開し、話題を呼んでいる。

２０日に自身のインスタグラムで「＃夏休み投稿Ｐａｒｔ２ 大好きな作品 ＃オフラインラブ の聖地巡礼旅 ＃ニースへ行ってまいりました」とフランス・ニースを訪れたことを報告。

ほかにもエズ村、ロンドンを訪れたこともつづり、「エズは上田さんにオススメしていただいていた旅先でもありずっとずっと行きたかった場所だったので、念願叶って行くことができて本当に嬉しかったです」と続け思い出写真複数枚を添えた。「今回一緒に旅をしたのは小学校から高校まで同じ学校で育った幼馴染 彼女は今はロンドンで働いているので、私が１人でロンドンまで行き、一緒にヨーロッパを旅行してもらいました 英語が堪能でグローバルに活躍する友人に刺激をもらい、自分ももっともっと頑張ろうと思えました」と記した。

この投稿にファンからは「めっちゃうらやましいです！」「ニースにエズ村のめちゃめちゃオシャレで優雅な景色に、萌々さんの美しさがまた画になります」「ヨーロッパの風景にもそのお姿が溶け込んですごく美しいです」「美しい可愛い渋滞してる」「どこにいても美しいのです」などの声が寄せられている。