◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

日本ハムの先発・達孝太投手が５回２／３を投げて２失点も自責点１と好投した。

第１戦に先発し６回を無失点と好投した右腕は中４日でマウンドへ。３回、１死から海野に三塁ベースに当たるアンラッキーな内野安打、牧原大に最終ステージ初安打を許して一、三塁に。周東を一ゴロに打ち取ったが、併殺を狙った一塁手・清宮幸が二塁へ悪送球し失点。５回には２死満塁から川瀬に右前打を許して勝ち越し点を献上した。

６回もマウンドに立ったが、先頭の柳田に遊撃への安打、送りバント、山川に死球を与えた後、野村から空振り三振を奪って２死一、二塁となったところで、２番手の玉井と交代。５回２／３を投げ９０球、被安打６、６奪三振、２四球だった。

第１戦同様に１９４センチの長身から投げ下ろす角度のある速球、フォークボールで相手打線に対していることに加藤投手コーチは「中４日ながら初戦より状態はいいと思います。アンラッキーな面もありましたが、粘り強く頑張ってほしい」と期待をかけた。