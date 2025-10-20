月曜日は上空に寒気が流れ込み、稚内では初雪が観測されるなど、冬の便りが届きました。火曜日は月曜日よりも気温が低くなる所が多そうです。

朝の気温は月曜日と同じか低くなるでしょう。東京は14℃で月曜日より冷え込みそうです。西日本も15℃前後まで下がる所があるでしょう。札幌も5℃まで下がり、今季一番寒い朝となるかもしれません。

最高気温も月曜日と同じか低い所が多く、東京は17℃と月曜日より低く、昼間もひんやり感じられそうです。関東から北の地域はこの時季としては気温の低い所が多くなるため、服装選びなどお気をつけください。

火曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：11℃ 釧路：11℃

青森 ：11℃ 盛岡：12℃

仙台 ：17℃ 新潟：15℃

長野 ：16℃ 金沢：18℃

名古屋：22℃ 東京：17℃

大阪 ：20℃ 岡山：21℃

広島 ：23℃ 松江：19℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：22℃ 那覇：29℃

寒気や湿った空気の影響で、雲の広がる所が多くなりそうです。九州南部は雨雲がかかりやすく、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も一部でにわか雨がありそうです。北海道や東北北部も雨の降る所があり、北海道は平地でも雪の降る所がある見込みです。路面の凍結など、ご注意ください。前線の影響で沖縄と奄美や伊豆諸島は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所もある見込みです。

沖縄と奄美や伊豆諸島は前線の影響で今週は雨の降る日が続き、雨量が多くなるおそれがあります。水曜日は火曜日より気温が低くなる所があり、東京は最低気温が12℃まで下がる見込みです。広い範囲で秋が深まるため、秋の上着や暖かい布団など用意をしておくとよさそうです。