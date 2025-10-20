3日後に迫ったNPBのプロ野球ドラフト会議でNPB入りを目指す、火の国サラマンダーズの池内匠生選手、20歳。

【写真を見る】運命のドラフト会議 同級生の背中を追いかけ プロ入りなるか！？ 火の国サラマンダーズ池内匠生

広角に打ち分けるバットコントロールと…遠投125メートルを誇る強肩が持ち味の外野手で、今シーズンはサラマンダーズの主軸として活躍しました。

※打率.360 リーグ６位（チームトップ）

僕がNPBを目指すワケ

そんな池内選手にはNPBを目指す理由があります…

火の国サラマンダーズ 池内匠生選手「負けたくないという存在だった。絶対に超えてやりたいという気持ちで夢が確実にプロ野球選手になった」

中学・高校時代の同級生でオリックスバファローズで活躍する内藤鵬（ないとう／ほう）選手です。

火の国サラマンダーズ 池内匠生選手「中学生の時も同じチームで

内藤選手に追いつきたいという一心で、高校進学では僕が内藤選手に着いて行きました」

アイツはプロに行った

高校は地元の愛知を離れ、甲子園に春夏合わせて6度出場している強豪・日本航空石川へ

4番・内藤、5番・池内のクリーンアップコンビで活躍しましたが、指名されたのは内藤選手だけでした。

あれから3年。

同級生の背中を追いかけバットを振り続けてきた池内選手は「ドラフト候補」と言われるまでに成長しました。

「この1年で成長しているな」

先週、行われたNPB選手と独立リーガーによる試合。

ドラフト会議前最後のアピールの場でも池内選手はNPBのピッチャーを相手にフェンス直撃のタイムリーツーベースヒット！

内藤選手の目の前で結果を残しました。

火の国サラマンダーズ 池内匠生選手「ナイスバッティングと声をかけてくれたので嬉しかったです」

オリックスバファローズ 内藤鵬選手「オフの自主トレの時と比べてパワー（スイングの力）が強かったので、この1年で成長しているなと思いました」

待ってろよ！

中学・高校の6年間、同じボールを追いかけ続けた2人の夢は…

オリックスバファローズ 内藤鵬選手「匠生にNPBに入ってもらって、プロの世界で切磋琢磨するのも夢なので、ドラフトがすごく楽しみ」

火の国サラマンダーズ 池内匠生選手「プロになるために野球をやってきたのでまた2人で高校時代みたいにクリーンアップを打てるように同じ舞台に立ちたい」

運命のドラフト会議まで、あと「3日」です。