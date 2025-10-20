再び遅刻してくる友人。鬼のように恐ろしい表情になる主人公｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の、度重なる遅刻やうそ、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公・さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき仲にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第16話をごらんください。

ふうかさんは、さほさんが怒って以降2回とも遅刻してくることは無かったそう。ふうかさんの遅刻問題は解決されたのかと思った矢先…。待ち合わせをしていたファミレスに、待てど暮らせどやってこない、ふうかさん。寝坊でしょうか?

©eikiccy

再び、ふうかさんと2人で遊ぶようになったさほさん。彼女は遅刻してこないのでしょうか。

©eikiccy

©eikiccy

遊んだ2回とも、遅刻しなかったふうかさん。さほさんの悩みもこれで解決となるでしょうか。

©eikiccy

©eikiccy

友達の結婚式を兼ねた京都旅行の計画をするために、ファミレスで待ち合わせの約束をする2人。

©eikiccy

©eikiccy

ファミレスに早く到着したさほさん。しかし、集合時間になっても、ふうかさんの姿はありません。

©eikiccy

遅刻をしないで集合場所に来るようになったと安心した矢先、ふうかさんは、再び連絡なしの遅刻のようです。あれほど言っても、同じことを繰り返してしまうふうかさんに、もう怒りが抑えられないさほさん。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）