【ポイント】
・季節が進み、秋が深まる。北海道は冬の足音。
・北海道は23日（木）頃まで雪の所も。
・東北〜関東、北陸は雲が広がり、晩秋の肌寒さ。
・西日本も雲が多いが、秋らしく、日中20〜23度と過ごしやすい。
・沖縄は秋の長雨。大雨が続くおそれ。

【全国の天気】
本州南岸に秋雨前線が停滞するため、西〜東日本は雲が広がるでしょう。東海や九州北部は晴れ間が出て、過ごしやすい陽気でしょう。

一方、北海道には強い寒気が入っていて、21日（火）も雪の降る所がありそうです。峠では雪が積もる可能性があり、車で峠越えをする方は雪道対策を忘れないようにしてください。沖縄は前線の影響で、数日間、大雨が続くでしょう。

■予想雨量（〜21日夕方）
鹿児島　　　　　150ミリ
八重山　　　　　120ミリ
奄美、沖縄本島　100ミリ

■予想最低気温（前日差）

札幌　　5度（-2　11月上旬）
仙台　　9度（-3　平年並み）
新潟　　13度（-1　10月中旬）
東京　　14度（-1　10月中旬）
長野　　10度（-3　10月中旬）
名古屋　15度（-4　10月中旬）
大阪　　16度（-2　10月中旬）
広島　　17度（-3　10月上旬）
高知　　20度（±0　9月下旬）
福岡　　19度（-1　10月上旬）
鹿児島　21度（-2　9月下旬）
那覇　　26度（＋2　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　11度（＋1　11月上旬）
仙台　　17度（-4　11月上旬）
新潟　　15度（-4　11月中旬）
東京　　17度（-3　11月中旬）
長野　　16度（-6　11月上旬）
名古屋　22度（-4　平年並み）
大阪　　20度（-4　11月上旬）
広島　　23度（-2　10月中旬）
高知　　23度（-4　平年並み）
福岡　　22度（-3　平年並み）
鹿児島　22度（-4　11月上旬）
那覇　　29度（＋1　10月上旬）

【週間予報】
今週は秋雨前線が本州南岸に停滞しますが、やや南下するため、西〜東日本は雲の合間から日差しが出る日が多いでしょう。東海から九州は20度から25度と過ごしやすい陽気ですが、北日本は空気が冷たく感じそうです。

北海道は23日（木）頃まで雪の降る所がありそうです。関東は日中20度に届かず、肌寒いでしょう。沖縄は週末まで雨が続きますので、土砂災害などに十分ご注意ください。