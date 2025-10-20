【あすの天気】北海道は冬の足音 東北〜関東、北陸は晩秋の肌寒さ
【ポイント】
・季節が進み、秋が深まる。北海道は冬の足音。
・北海道は23日（木）頃まで雪の所も。
・東北〜関東、北陸は雲が広がり、晩秋の肌寒さ。
・西日本も雲が多いが、秋らしく、日中20〜23度と過ごしやすい。
・沖縄は秋の長雨。大雨が続くおそれ。
【全国の天気】
本州南岸に秋雨前線が停滞するため、西〜東日本は雲が広がるでしょう。東海や九州北部は晴れ間が出て、過ごしやすい陽気でしょう。
一方、北海道には強い寒気が入っていて、21日（火）も雪の降る所がありそうです。峠では雪が積もる可能性があり、車で峠越えをする方は雪道対策を忘れないようにしてください。沖縄は前線の影響で、数日間、大雨が続くでしょう。
■予想雨量（〜21日夕方）
鹿児島 150ミリ
八重山 120ミリ
奄美、沖縄本島 100ミリ
■予想最低気温（前日差）
札幌 5度（-2 11月上旬）
仙台 9度（-3 平年並み）
新潟 13度（-1 10月中旬）
東京 14度（-1 10月中旬）
長野 10度（-3 10月中旬）
名古屋 15度（-4 10月中旬）
大阪 16度（-2 10月中旬）
広島 17度（-3 10月上旬）
高知 20度（±0 9月下旬）
福岡 19度（-1 10月上旬）
鹿児島 21度（-2 9月下旬）
那覇 26度（＋2 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 11度（＋1 11月上旬）
仙台 17度（-4 11月上旬）
新潟 15度（-4 11月中旬）
東京 17度（-3 11月中旬）
長野 16度（-6 11月上旬）
名古屋 22度（-4 平年並み）
大阪 20度（-4 11月上旬）
広島 23度（-2 10月中旬）
高知 23度（-4 平年並み）
福岡 22度（-3 平年並み）
鹿児島 22度（-4 11月上旬）
那覇 29度（＋1 10月上旬）
【週間予報】
今週は秋雨前線が本州南岸に停滞しますが、やや南下するため、西〜東日本は雲の合間から日差しが出る日が多いでしょう。東海から九州は20度から25度と過ごしやすい陽気ですが、北日本は空気が冷たく感じそうです。