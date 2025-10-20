【ポイント】

・季節が進み、秋が深まる。北海道は冬の足音。

・北海道は23日（木）頃まで雪の所も。

・東北〜関東、北陸は雲が広がり、晩秋の肌寒さ。

・西日本も雲が多いが、秋らしく、日中20〜23度と過ごしやすい。

・沖縄は秋の長雨。大雨が続くおそれ。

【全国の天気】

本州南岸に秋雨前線が停滞するため、西〜東日本は雲が広がるでしょう。東海や九州北部は晴れ間が出て、過ごしやすい陽気でしょう。

一方、北海道には強い寒気が入っていて、21日（火）も雪の降る所がありそうです。峠では雪が積もる可能性があり、車で峠越えをする方は雪道対策を忘れないようにしてください。沖縄は前線の影響で、数日間、大雨が続くでしょう。

■予想雨量（〜21日夕方）

鹿児島 150ミリ

八重山 120ミリ

奄美、沖縄本島 100ミリ

■予想最低気温（前日差）

札幌 5度（-2 11月上旬）

仙台 9度（-3 平年並み）

新潟 13度（-1 10月中旬）

東京 14度（-1 10月中旬）

長野 10度（-3 10月中旬）

名古屋 15度（-4 10月中旬）

大阪 16度（-2 10月中旬）

広島 17度（-3 10月上旬）

高知 20度（±0 9月下旬）

福岡 19度（-1 10月上旬）

鹿児島 21度（-2 9月下旬）

那覇 26度（＋2 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 11度（＋1 11月上旬）

仙台 17度（-4 11月上旬）

新潟 15度（-4 11月中旬）

東京 17度（-3 11月中旬）

長野 16度（-6 11月上旬）

名古屋 22度（-4 平年並み）

大阪 20度（-4 11月上旬）

広島 23度（-2 10月中旬）

高知 23度（-4 平年並み）

福岡 22度（-3 平年並み）

鹿児島 22度（-4 11月上旬）

那覇 29度（＋1 10月上旬）

【週間予報】

今週は秋雨前線が本州南岸に停滞しますが、やや南下するため、西〜東日本は雲の合間から日差しが出る日が多いでしょう。東海から九州は20度から25度と過ごしやすい陽気ですが、北日本は空気が冷たく感じそうです。

北海道は23日（木）頃まで雪の降る所がありそうです。関東は日中20度に届かず、肌寒いでしょう。沖縄は週末まで雨が続きますので、土砂災害などに十分ご注意ください。