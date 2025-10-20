¡È¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤ÏÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¤â¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀîÀ¥¹¸¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤â¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(20Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
Âè3Àï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¡Èº£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÀ¥Áª¼ê¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¤ØÈ´¤±¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ÀîÀ¥Áª¼ê¤ÏÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¿¤°¤ê´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¤Î6²ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¹¥È¿±þ¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¿È¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÁ÷µå¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¡¢¹¥¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌöÆ°¤ËËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤âÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£