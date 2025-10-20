◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

日本ハムの新庄剛志監督は5回裏、1イニングに2度リクエストを行い勝負への執念を見せました。

1-1の同点で迎えた5回裏、2アウト1、2塁のピンチで周東佑京選手を迎えた日本ハム先発の達孝太投手。ストレートを詰まらせ二遊間へゴロを打たせます。ショートの水野達稀選手は2塁へ送球しますが、1塁ランナーが先に2塁ベースに到達したとして判定はセーフに。

新庄監督はここでリクエストを要求しますが、判定は変わらず、2アウト満塁へピンチが拡大。続く川瀬晃選手にタイムリーを浴び、日本ハムは勝ち越しを許しました。

さらに2アウト満塁の場面で、柳町達選手に痛烈なサードゴロを打たれます。ここでサードの郡司裕也選手は3塁へ滑り込むランナーへタッチアウトを狙いますが、判定はセーフに。ここで新庄監督はこの回2度目のリクエストを行いました。

もし判定通りセーフならソフトバンクに3点目が入ったうえで、前半5回でリクエストの権利が無くなる状況でしたが、判定は覆ってアウトに。勝負に出た新庄監督の判断がチームを踏みとどまらせました。