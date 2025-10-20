京都の嵐山にある観光名所「竹林の小径」。そこの竹に落書きされる被害が相次いでいます。京都市は、傷がひどい竹は倒れるおそれがあるとして伐採を検討しています。

「竹が泣いていますよね。一生消えませんのでね」

いま、問題が起きているのは、京都を代表する名所の一つ、嵐山の『竹林の小径』。その問題というのが…

記者

「こちら、道端の竹に傷がつけられていますが、さらに進むと奥の竹にも傷がつけられています」

竹が削られ、文字や数字などが描かれる、いわゆる『落書き』が多発しているというのです。竹林を歩いているだけで…

記者

「こちらの竹、かなり傷つけられていますね。色が変わってしまっています。2025年6月と書いてあります。今年つけられたものなのでしょうか？」

…さらに！

記者

「かなり上の方にも傷がつけられています。2メートルはゆうに超えているでしょうか、かなり高い所の傷も見受けられます」

この他にも…

記者

「アルファベットでしょうか、何か文字が書かれています」

ハートの中に書かれたアルファベットに、記号のようなものが書かれた竹も。中にはカタカナのようにみえる文字や、『森』でしょうか、漢字のようなものもありました。

京都市風致保全課が市有地の竹林を調査したところ、およそ350本に落書きのような傷が確認されたといいます。これには海外からの観光客も…

オーストラリアから

「日本人と日本に対しての敬意が欠けていて、本当に恥ずかしい」

香港から

「竹はとても美しいもの。傷がつけられると本当に悲しい。美しくなくなってしまう」

嵐山の商店街は…

嵐山商店街 石川恵介 会長

「本当に悲しいですよね。せっかく青々とした綺麗な竹がこうして傷つけられて。みるからに汚らしいし、竹が泣いているような感じ。残念ですけど、（竹を）切って、傷のあるものがあまり見えないようにしていかないといけない」

入口に注意を促すポスターを設置したり、落書きされた竹をテープで隠したりするなど対策をしていますが、被害は後を絶たないといいます。

京都市は、落書きで傷がひどい竹は倒木のおそれがあることから伐採を検討。観光マナーを守るよう呼びかけています。