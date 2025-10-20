女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。子どもがセリフの練習相手をしてくれることを明かした。

パーソナリティーを務める元乃木坂46の山崎怜奈（28）から現在放送中の加藤が出演するドラマ「推しの殺人」について、「お子さん見てます？ 何ておっしゃってます？」と質問されると、「見てます。今、思春期もあって、ちょっと辛口なんですけども…。結構、セリフの相手とかもしてくれるんです。私より勉強好きなタイプの中2なんで、『僕はこう思うな』とか上から言われたりとかして」と明かし、笑った。

そして「もちろんお駄賃とかね、お小遣いあげたりしてますけど」と明かすと、山崎を「えっ！ セリフの練習付き合ってあげるとお小遣いあげる家なんですか？」と驚かせた。「そうですよ。無料でやってくれないですよ、中2なんて」し、山崎は手をたたき笑い「思春期だ、かわいい」とコメントした。

加藤は8月17日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」で「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、元サッカー日本代表の松井大輔氏（44）と同居はしているが離婚したことを明かしていた。加藤と松井氏は11年に結婚。2男をもうけている。