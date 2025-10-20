11月6日に発売される声優・伊達さゆりさん2nd写真集（撮影・藤原宏、税込3850円、KADOKAWA）のカバーとタイトルが決定した。



【写真】キュートなカンフーポーズの伊達さゆりさん

『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活動する一方、ドラマ・映画・舞台への出演など、さまざまなフィールドで活躍する伊達さん。香港・マカオが舞台となった同作のタイトルは『シルエット』に決定しました。伊達さん自身が「撮影中、私のことを応援してくださる皆さんのことを思い浮かべて、いろんなことを考えながらこの写真集を作りました」という理由から名付けました。



写真集の表紙は、渡航初日のマカオにて最初のロケーションで撮影した一枚。初めて訪れる異国の地に心躍る伊達さんの晴れやかな笑顔が印象的です。香港で撮影したキュートなカンフーポーズの先行カットも公開されました。



【伊達さゆりさんプロフィル】

だて・さゆり 9月30日生まれ、宮城県仙台市出身。2020年、『ラブライブ！スーパースター!!』一般公募オーディションに合格。2021年に同作品の澁谷かのん役として声優デビュー。同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活動。ドラマ・映画・舞台 / 情報番組への出演、ナレーション業など幅広く活動している。