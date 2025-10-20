

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した青山ひかる

過去最大にSEXYに、過去最高に美しく。青山ひかるのダイナマイトボディを存分に堪能できる魅惑のグラビアを、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』で披露!!

【写真】青山ひかるのダイナマイトボディ

■変わってきた下着のこだわり

――今回はカラダをテカテカにしたり、水着で迫力ある姿を見せてもらったり、「王道のグラビア」をテーマに撮影させていただきました。露出度の高いカットもあり、これはもう、あおみんしかできないかなと。

青山 ありがとうございます！ 週プレさんで前回「グラビア動物園」という企画グラビアをやらせてもらったとき、忘れもしない、バケツで顔に水をかけられたんですよ（笑）。

で、今回も案の定、そうしたシーンがありまして、お尻にホースで勢いよく水をかけられ続けました。ここまでくると、次はどうびしょ濡れにさせられるのかなって思っちゃいますよね。

――毎回すみません（笑）。

青山 カラダにベビーオイルを塗りたくられたシーンも印象的でした。撮影の日は天気も良くて、めっちゃ私のカラダがテカっているんですよ。

――よりプロポーションの良さが強調され、セクシーになっていました。あと、スタジオにあったフェンスでバストを隠すシーンも衝撃的。撮影中にスタッフから宮沢りえさんの伝説の写真集『Santa Fe』（朝日出版社）っぽいって言われていましたよね。

青山 私は世代的にちょっとそれを知らなくて、ネットで検索したらすごくカッコいいなって思って。撮影中、バストトップをどう隠すかみんなで一生懸命考えたのも面白かったです。

――あおみんはグラビアデビューが2013年。それから12年ずっとグラビア活動を続けているわけですが、その魅力は？

青山 みんなであれこれ考えながら作る一体感が好きなんです。テーマに沿ってちゃんと表現できたときは格別なものがありますね。

――この12年で変わったことはありますか？

青山 やっぱり年齢相応にはなっていると思うんですよね。胸も20代の頃と比べてより柔らかくなってきたと思いますし。ただ、今もIカップですし、全体のサイズはほぼ変わっていません！

――以前インタビューで、ご自身に合うサイズの下着があまり売っていないため、かなり高価で4年に1度くらいしか買わない「オリンピックブラ」だって言っていましたが、今もそうですか？

青山 もっと買っていないかも（笑）。今はGUやユニクロで売っているようなノンワイヤーのブラばかりなので。ストレッチが利いているから、ちょっとサイズが合っていないかもって思ってもちゃんと収まるんです。

ワイヤー系の下着は、胸のボリュームを出したほうがかわいいなって思う洋服のときに使っています。だから今は、下着に関してはかなりリーズナブルですよ。

――最近は何にお金を使うことが多いですか？

青山 う〜ん、なんだろう。ゲームに課金したり、ネコを2匹飼っているのでそのエサ代とか、本当にその程度。実はかなり質素に暮らしています（笑）。

――所属するアイドルグループ「sherbet」が10周年を迎えました。

青山 10月25日（土）に10周年を記念したライブのツアーファイナルがあるんですけど、この10年を振り返るとあっという間でしたね。sherbetをやっていたからこそ、会えた方々、行けた場所があるから、続けてきて本当に良かったなって思います。これからもまだまだ頑張るので、皆さま、よろしくお願いいたします！

――10年後の自分はどうなっていると思いますか？

青山 10年後っていうと42歳ですよね......。もちろん、この仕事はずっと続けていきたいのでまだやっていると思いますし、好きなことをマイペースにやれていたらいいですよね。

今は40代でもグラビアをやっている先輩がいらっしゃるので、私もそうなっていたらいいな。いつでも水着になれるように、スタイル維持と美容をもっと頑張っていかないと！

スタイリング／福田春美 ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●青山ひかる

1993年6月13日生まれ 長崎県出身

身長154cm B95 W59 H90

○2013年にグラビアデビュー。アイドルグループ「sherbet」のメンバーとしても活動中で、10月25日（土）に10周年ライブツアーファイナルを開催予定！ 「ゼロイチゲーム部」副部長。

公式X【@hikaru06kon】

公式Instagram【@hikaru0613kon】



青山ひかるデジタル写真集『言葉なんていらない』 撮影／前 康輔 価格／1100円（税込）

取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔