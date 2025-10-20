秋の高校野球です。10月19日、富山市で行われた北信越地区高校野球大会の決勝戦。帝京長岡対日本文理という大会初の新潟県勢同士の戦いは、帝京長岡が接戦を制し、来年春のセンバツ出場を有力にしました。



19日、富山市で行われた北信越地区高校野球大会の決勝戦。準決勝で石川の星稜を下した帝京長岡と福井の強豪・敦賀気比を破った日本文理。大会史上初の県勢同士の決勝となりました。





日本文理が2点をリードして迎えた5回オモテ。帝京長岡は3塁にランナーを置き、ピッチャーの西脇。内野ゴロの間に1点を返します。さらに帝京長岡は7回オモテ。1アウト1・2塁のチャンスに3番松本。センター前ヒットで試合を振り出しに戻します。8回には日本文理のエース、染谷がマウンドに上がります。しかし帝京長岡の攻撃は止まりません。ヒットと盗塁で1アウト2塁3塁の場面、途中出場の富田がライトへのタイムリーヒット。帝京長岡はこの回3点をあげ勝ち越しに成功します。その裏、この回から登板した帝京長岡のエース工藤は制球が定まらずデッドボールとフォアボール。日本文理は5番・臼木のヒットでノーアウト満塁とチャンスを広げます。この回、スクイズなどで2点を返した日本文理…5対4と1点差に迫ります。しかし、最後は帝京長岡の工藤がきっりちとしめ、試合終了。県大会準決勝のリベンジを果たし、帝京長岡が優勝を決めました。〈帝京長岡 鈴木祥大主将〉「北信越大会で日本文理にリベンジしてやろうという気持ちで入ったので決勝という舞台でリベンジすることができて本当にうれしいです。冬でさらにレベルアップしてひと皮むけた帝京長岡を見せられるように春（センバツ）、頑張っていきます」来年春のセンバツでは北信越の出場枠は2つ。優勝した帝京長岡は出場を有力とし、日本文理の出場も期待されます。