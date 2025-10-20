FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、大胆肌見せ＆美脚際立つワンピ姿を披露！ 宮古島でアイドル12周年迎える
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは10月20日、自身のInstagramを更新。宮古島でクルージングを楽しむ姿を公開し、ファンからの注目を集めています。
アイドルになって12年目を迎えたという櫻井さんは、「心から大好きだといえるグループとスタッフさんと一緒にお仕事ができて、こんな景色を生きてる中でみれるなんて！本当に感謝だなと思い、海を眺める時間が幸せでした」と喜びにじむメッセージをつづっています。さらにFRUITS ZIPPERでの活動について、「数字がプレッシャーになることもあるけど、いろんな方向の学びがある人生は素敵で宝物です」とコメントし、最後は「未熟ですがこれからも成長し続けられるよう精進してまいります！いつもありがとう」と感謝の言葉で締めくくりました。
この投稿にファンからは、「12年目もよろしくだよぉ」「優衣ちゃんの服装本当に好きなんだよな」「周りに感謝できるゆいちゃんが好き！12年目も優衣ちゃんらしくいられますように」「可愛い大好き」「これからも一緒だよ 」と愛あふれる声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
アイドル12年目！櫻井さんは「お仕事で宮古島にいました！事務所の皆さんとメンバーと一緒にクルージング」とつづり、動画を投稿しました。動画には、美しい夕日を背景に白いキャミワンピを身につけ、クルージングを楽しむ櫻井さんの姿が映っています。透き通った肌と、しなやかな脚が引き立つコーディネートです。
新曲リリースも！同グループは15日に、4thシングル『はちゃめちゃわちゃライフ！/JAM』をリリース。表題曲である『はちゃめちゃわちゃライフ！』はアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌になっており、コラボ企画も展開しています。キャラクターの口癖が盛り込まれたキャッチーな歌詞が印象的な1曲です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
