サッカー明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は10月18日、東京ヴェルディと対戦。またしても敗れ、次節にも降格が決まる可能性が出てきました。



14試合、勝ちが無い新潟。J1に残留するにはとにかく勝ち点3が必要です。



拮抗した試合は前半27分、橋本のパスを島村が前線で収め、後ろに下げたパスをブーダがスルー。最後は、白井！前節、同点ゴールの白井が早速シュートを放ちます。





しかし、カウンターを受けた新潟は、相手の勢いを止められず失点。この日も追いかける展開に。残留へ、勝つしかない新潟は後半、反撃に出ます。まずは8分、左サイド・橋本のクロスに、ブーダ。しかし、ヘディングは枠の外へ。その5分後には、途中出場のモラエスのクロスに、またしてもブーダ！このシュートもわずかに枠を捉えきれません。さらにその直後。奥村が相手のミスを奪ってクロス！合わせたのはモラエス！決定的なチャンスもコントロールできず、枠の外へ。今度は橋本のコーナーキックからブーダのヘディング。その後も攻撃の手をゆるめず、奥村がカットインからミドルシュート。さらに、チーム最多ゴールの長谷川も狙います。後半は相手のシュート「0」に対し、新潟は「6本」と上回りましたが入江監督が強調する「シュートを決め切る」ことがこの日もできず。前半に失った1点が決勝点となりそのまま試合終了。これで、15試合勝ちなし。次節にもJ2降格が決まる可能性が出てきました。〈アルビレックス新潟 入江徹監督〉「まずは、自分たちのエラーから失点したこと。そして、あれだけのチャンスを作って決め切れなかったらこのような難しいゲームになってしまうなというのを感じています」新潟が残留するためには残り4試合で全勝することが絶対条件です。ただ、土曜日の試合で横浜F・マリノスが引き分け以上、もしくは横浜FCが勝利すればその時点で新潟の降格が決まります。次の試合はホームです。10月26日（日）、ヴィッセル神戸と対戦します。