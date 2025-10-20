『パワーパフ ガールズ』×「muice」が初コラボ！ 限定パッケージのチークやパウダー登場へ
美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」は、10月31日（金）から、テレビアニメ『パワーパフ ガールズ』と初コラボレーションした商品を、公式オンラインサイトや「ロフト」、「PLAZA」などで発売する。
【写真】限定パッケージがかわいい！ パウダーやリップも登場
■新作コスメもラインナップ
今回発売されるのは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人組や、ユートニウム博士をデザインした限定パッケージの「スフレdeチーク」、「スポットメンテパウダー」、「ちゅるリップランパー」。
ブロッサム、バブルス、バターカップのキュートな3人をあしらった「スフレdeチーク」は、「muice」から新登場するスフレタイプのチークアイテム。パウダーでもない、バームでもない絶妙な質感で、ローズピンクがフェミニンな頬を演出する。
また、アイスクリームを持ってごきげんな3人をあしらった、コラボならではの特別感あふれる「スポットメンテパウダー」も用意。定番カラー「PG02ビハダピンク」に加え、限定カラーの「PG01オサエテミント」と「PG03トウメイカンブルー」がそろう。
さらに、高保湿×高密着でツヤめくリップに仕上げる「ちゅるリップランパー」からは限定色「PG01ユートピアピンク」が展開され、パッケージにはユートニウム博士がガールズをギュッと抱きしめる愛らしい姿がデザインされている。
