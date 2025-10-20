【明日のばけばけ】あの犢駟畴侏イ登場、夫・銀二郎の置き手紙を胸に上京したトキ、このまま松江には帰らない？〈21日放送のあらすじ〉
銀二郎の下宿を訪れたトキは…
NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は21日、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第17回が放送される。
出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（郄石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。
一方、松江では司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。
物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。
「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。