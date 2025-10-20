前橋市の小川市長は、今月１７日、自身のホテル問題を受け、給与を半額にしたうえで続投を表明しました。市議会で２０日に開かれた各派代表者会議では、「反省や総括が十分でない」などの意見が出され、２１日に市長に直接質す方針です。

前橋市の小川市長は、今月１７日、市の既婚男性の職員とラブホテルで複数回面会した問題で、自身の給与を５割減額したうえで市長を続投すると表明しました。また、市長は同じ日、市議会に対しても書面で伝えました。

市議会では、２０日、小川市長のホテル問題をめぐって、各派代表者会議が開かれました。市議会の富田公隆議長は、会議後記者団の取材に応じ、市長の続投表明について次のような意見が出されたことを明らかにしました。

「説明責任を果たしたとは考えられない。我々議員が接している市民の方からいただく意見と乖離している。市長としての反省や総括が十分ではなかったのではないか。」（富田議長）

また、第三者委員会を立ち上げて調査をすべきだという意見も出されたことに触れ、富田議長は「当然設けるべき」との考えを示しました。市議会では、２１日、市長から直接説明を受ける場を設けて２０日に出された意見を直接質す方針です。