timelesz¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òà¾Â¤é¤»¤¿áSTARTO¼Ò¤Î¸åÇÚ¡Ö¤¤¤ä¡¢´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤Îº´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¼«¸Ê£Ð£Ò¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Çä¤ê¹þ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬à¿Í¤¿¤é¤·á¡£Ì¾¤À¤¿¤ëÀèÇÚ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê¤¸¤å¤ê¡Ë¤ä¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö¡Ê½êÂ°¡Ë»öÌ³½ê°Ê³°¤Ë¤âÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£°ìÅÙÉñÂæ¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤´¤Ï¤óÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê²¿¤«¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¡ËÍ¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Îº´Æ£¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÈÖÃç¤Î¤¤¤¤¸åÇÚ¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤òÍ¶¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÉñÂæ¶¦±é¤·¤¿µÆÃÓ¤Èà°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Áá¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦Í¶¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡Ö¾¡Íø·¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡¢°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤Î¥À¥·¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¿©»ö¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¡¢·ë¹½¥Ü¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢°Õ³°¤Ë¡£¤ª¤ä¤¸¥®¥ã¥°¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¤¢¤ó¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¦¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£¡Ê°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤·¤Æ¤â¡Ë¾¡Íø·¯¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡¦ÅÄÃæ¤Î¼«Âð¤Ø¾¡¼ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó»þ¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢½ªÅÅ¤â¤Ê¤¯¤Æà¤É¤¦¤·¤è¤¦á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢à¤¢¡¢¶á¤¯¤Ë¼ù·¯¤Á¤¢¤ëá¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤·¤Æ¡¢Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±«½É¤ê¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¼ù·¯¤¬¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤ÏÅÄÃæ¤ÈÃçÎÉ¤·¡£¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¬Áá¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë²¿¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£