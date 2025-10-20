ジェニーハイ“フリーズドライ”宣言 再開に向け「水を垂らしていただけたら」
ジェニーハイが20日、公式Xを更新。「あの夏が癖になっていく」のミュージックビデオ（MV）を公開し、同MVをもって“フリーズドライ”状態に入ることを報告した。
【動画】和気あいあいと…ジェニーハイ“フリーズドライ”宣言
Xでは、メンバーによる動画をアップ。中嶋イッキュウが「MVが公開されました！」と切り出すと「そして、この楽曲を最後に、私たちジェニーハイは、フリーズドライ状態に入ります」と宣言。「フリーズドライっていうのは、鮮度を保ったまま…保存が効くということです。またいつでも、水を垂らしていただけたら、活動できるという状態ですね？」と確認すると、川谷絵音が「はい！」と笑顔で応じた。
小籔千豊が続けて「フェスのオファーとか、レーベルのお話とかいうお湯を誰かがかけてくれるまでは、固まったままです。お願いします！」と呼びかけた。
同バンドは、BSスカパー！「BAZOOKA !!!」の知名度をあげる為に始動したプロジェクト。音楽番組や音楽フェスなどへの出演を目標に、ドラム担当の小籔千豊、ベース担当のくっきー！（野性爆弾）、ボーカル担当の中嶋イッキュウ（tricot）の 3人で結成。その後、3人からのアプローチにより川谷絵音がプロデューサー＆ギターに就任し、さらに小籔が「俺の知り合いで一番えげつないキーボード」として新垣隆をキーボードとしてメンバーに迎えて始動した。
