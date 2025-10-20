¥â¡¼Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼ÌîÃæÈþ´õ¡¡Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎËÌÀîè½±û¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÌîÃæÈþ´õ¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÌÀîè½±û¡Ê21¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÃæ¤Ï¡ÖËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ´¶È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4·î¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅð»£¤È¤ß¤é¤ì¤ë²èÁü¤¬Î®½Ð¡£°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢Æ±·î14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢17Æü¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£7·î¤Ë¤Ï½©º¢¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£