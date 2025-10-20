自民党と日本維新の会は、連立政権を樹立することで正式に合意しました。

【映像】総理大臣指名選挙では、高市氏の選出が確実な情勢に

「是非とも今日を1つの起点として、日本経済を強くしていく、そしてまた日本の国の形を未来の世代に責任を持てる、そういう形に変えていく、その取り組みを一緒にできることをとても楽しみにいたしております。よろしくお願い申し上げます」（自民・高市総裁）

「我々日本維新の会、まだまだ数も少ない弱小政党でありますが、御党と国家観、そして日本を強くしたいという思いを一にしているというふうに思っており、この間、高市総裁と話をさせて頂いて、強い熱量でこの日本を前に進めるんだという思いを私も強く受けました。我々も改革政党として、これまで掲げてきた改革をさらに進めて日本をよくしたいという思いは一緒だと思います」（維新・吉村代表）

先ほど、自民党の高市総裁と維新の吉村代表が党首会談を行い、維新が「閣外協力」する形で連立政権を作ることで合意しました。

両党は、衆議院の議員定数の削減について臨時国会で法案を提出し成立を目指すことや、維新が求める企業・団体献金の廃止は臨時国会で協議体を設置し、2年後の高市総裁の任期までに結論を得ることなどで合意しました。

これで21日の総理大臣指名選挙では、高市氏の選出が確実な情勢となりました。（ANNニュース）