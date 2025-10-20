お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が19日放送の日本テレビ「マル分の1の頂点」（日曜 後2・00）に出演。最近タワーマンションに引っ越したと明かした。

同局の森富美アナウンサーから「津田さん、最近タワマンにお引っ越しされたそうです」と紹介され、ともにMCを務める劇団ひとりから「おめでとうございます」と言われると「そりゃ、芸能界やらせてもらってますから」と胸を張った。

津田は06年に結婚、3人の子供がいるため、18年に東京に進出してからは大阪と東京の2拠点で暮らしているため「単身赴任で。単身で」と、単身用のマンションと語った。

ひとりが「単身用のタワマン？え〜〜！それ贅沢じゃない!?」と驚くと「ちっとも贅沢じゃないでしょ」と言い「だって家族は小っちゃいアパートに…」と言いかける言葉をさえぎり「誰が小さいアパートやねん！大きな大きな一軒家やわ！」と言った。

また、そのタワマンは「40何階…47か？忘れました」と言い、何階に住んでいるのかと聞かれると「17階」と答え、スタジオから笑いが上がると苦笑していた。