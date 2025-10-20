令和ロマン・くるまが、活動自粛後の周囲の反応について率直な心境を明かした。

【映像】くるまが気まずく感じた周囲のリアクション

10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

バングラデシュでのバス移動中、くるまはディレクターから事務所をやめて何か変わったかと問われ、自粛と退所について言及。「これほんと説明するのむずいんすけど、もちろん自分の責任で自粛して、退所は自分がしたかったわけじゃないですけど、全部繋がってそういうことになって」と説明した。

さらにくるまは、自粛後の周囲の反応についても触れ、「自分のせいでやめたんだから『ショックですか？』と聞かれても、ショックに思うとかも自分のせいじゃないですか」と独自の考え方を明かした。

「その考え方が人に伝わらなくて。（伝えるのを）もう諦めてるんですけど、この理屈が全く誰も多分ないから、何を言っても多分、現場で話す人に極端に取られてると思う」と、自身の心境が理解されにくいことへの違和感も吐露。

「なんかすごい落ち込んでると思われたりとか、逆になんか振り切ってハイになってると思われたりとか」と、自粛後の自分に対する周囲の極端な見方についても言及した。

最後に「『自粛した』ということで、それより前とは断絶されてるんですよ。『この環境で生きる』ってなってるから、『よしっ』と思ってるんで、何のセーブデータも自分的には引き継いでないんです」と、自分なりの受け止め方を表現した。