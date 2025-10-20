JFAエリートプログラムU-14日韓交流戦メンバー20人を発表…U-14韓国代表と対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は20日、27日から11月1日まで韓国・木浦市で行われるJFAエリートプログラムU-14日韓交流戦メンバー20人を発表した。活動期間中にU-14韓国代表と2試合を行う予定となっている。
以下、JFA発表のメンバー
【スタッフ】
監督:本吉剛
コーチ:和泉茂徳
GKコーチ:佐野智之
【選手】
GK
1青木馨(川崎F U-15生田)
12近藤大和(FC LAVIDA)
DF
2金子諒哉(岡山U-15)
3久米愛斗(福岡U-15)
4上野煌士郎(川崎F U-15生田)
5岩崎隼人(FC東京U-15むさし)
6宮岡虎蒔(愛媛FC U-15)
7高田修司(プログレッソ佐野FC)
MF
8中村将也(京都U-15)
9井川航(磐田U-15)
10齊藤蓮介(青森山田中)
11朝尾桜介(G大阪Jrユース)
13畑研一(鹿島Jrユース)
14波多野叶人(神戸U-15)
15角陽琉希(富山U-15)
16松田龍之介(岐阜U-15)
17太田葉琉(札幌U-15)
18野口壱斗(ソレッソ熊本)
FW
19駒野友春(広島Jrユース)
20礒部怜夢(鹿島Jrユース)
以下、JFA発表のメンバー
【スタッフ】
監督:本吉剛
コーチ:和泉茂徳
GKコーチ:佐野智之
【選手】
GK
1青木馨(川崎F U-15生田)
12近藤大和(FC LAVIDA)
2金子諒哉(岡山U-15)
3久米愛斗(福岡U-15)
4上野煌士郎(川崎F U-15生田)
5岩崎隼人(FC東京U-15むさし)
6宮岡虎蒔(愛媛FC U-15)
7高田修司(プログレッソ佐野FC)
MF
8中村将也(京都U-15)
9井川航(磐田U-15)
10齊藤蓮介(青森山田中)
11朝尾桜介(G大阪Jrユース)
13畑研一(鹿島Jrユース)
14波多野叶人(神戸U-15)
15角陽琉希(富山U-15)
16松田龍之介(岐阜U-15)
17太田葉琉(札幌U-15)
18野口壱斗(ソレッソ熊本)
FW
19駒野友春(広島Jrユース)
20礒部怜夢(鹿島Jrユース)