　日本サッカー協会(JFA)は20日、27日から11月1日まで韓国・木浦市で行われるJFAエリートプログラムU-14日韓交流戦メンバー20人を発表した。活動期間中にU-14韓国代表と2試合を行う予定となっている。

　以下、JFA発表のメンバー

【スタッフ】

監督:本吉剛

コーチ:和泉茂徳

GKコーチ:佐野智之

【選手】

GK

1青木馨(川崎F U-15生田)

12近藤大和(FC LAVIDA)

DF

2金子諒哉(岡山U-15)

3久米愛斗(福岡U-15)

4上野煌士郎(川崎F U-15生田)

5岩崎隼人(FC東京U-15むさし)

6宮岡虎蒔(愛媛FC U-15)

7高田修司(プログレッソ佐野FC)

MF

8中村将也(京都U-15)

9井川航(磐田U-15)

10齊藤蓮介(青森山田中)

11朝尾桜介(G大阪Jrユース)

13畑研一(鹿島Jrユース)

14波多野叶人(神戸U-15)

15角陽琉希(富山U-15)

16松田龍之介(岐阜U-15)

17太田葉琉(札幌U-15)

18野口壱斗(ソレッソ熊本)

FW

19駒野友春(広島Jrユース)

20礒部怜夢(鹿島Jrユース)