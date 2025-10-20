MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第4話「石灰と誠実のゲーム」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

TVアニメ『永久のユウグレ』｜第4話「石灰と誠実のゲーム」予告映像 第4話では、お見合いパーティー「FICA」で出会ったマフィアの跡継ぎ候補・カルクラムから“エルシー”を申し込まれたユウグレ。翌日、カルクラムからデートの誘いを受ける。アキラとの比較対象として、カルクラムとデートへ出かけるユウグレ。一方、カルクラムの姉・フィーデスからも“エルシー”を申し込まれたアキラ。マフィアの跡目争いが生むWデートに巻き込まれるアキラとユウグレ、さらにアモルまで同行する。

なお、脚本を小川ひとみ、画コンテを古田丈司、演出を萩原悠理、総作画監督をさとう沙名栄がそれぞれ手がけていることも発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）