来年度から男女共学となる楠隼中学校・高校の女子生徒の制服がお披露目されました。スラックスやスカート、ネクタイ、リボンなどを自由に選ぶことができ、多様な生徒に配慮したデザインとなっています。



全寮制の中高一貫の男子校として2015年に開校した県立楠隼中学校・高校。男女共学化に伴い、来年度から入学してくる女子生徒の制服がお披露目されました。



目指したのは「未来を担う楠隼生らしさ」のある「個性を尊重した制服」です。





スラックスやスカート、ネクタイ、リボンなどを自由に選ぶことができ、性的マイノリティへ配慮した制服となっています。また、男子の制服と同じ生地や型を使用することや、ネクタイとリボンの色を中学校は濃い水色、高校は淡い水色と統一することで、学校全体としての一体感も表現しています。制服のデザインは、ことしのオープンスクールに参加した女子生徒やその保護者からアンケートをとるなどして選ばれました。（県立楠隼中学校・高校 貴島邦伸校長）「楠隼は宇宙学やトップリーダー教室、進学実績でも一生懸命頑張っている学校。ぜひ女子も男子もみんな楠隼で特色ある教育活動を受けて未来をつくるリーダーとしての資質を育て養ってほしい」楠隼は現在、全寮制ですが、2026年4月に入学する中学生から自宅通学も可能になるということです。