イースタン・リーグ参加2年目のシーズンを終えた『オイシックス新潟アルビレックスBC』。惜しまれながらもチームを離れる決断をした2人のベテラン投手を取材しました。



9月、オイシックスを支えてきた2人のベテランが新潟・最後のマウンドに上がりました。



薮田和樹、33歳。

2014年ドラフト2位で広島東洋カープから指名されると、2017年には最高勝率のタイトルを獲得。イースタン・リーグ参加1年目の昨シーズンは、開幕投手を務めました。その後、投手陣の大黒柱として腕を振り続けてきました。



そして迎えた最終登板－



「頑張れ！頑張れ！薮田！」



11月からUAE・ドバイのプロ野球リーグに参加するため、海を渡ります。



■薮田和樹投手(33)

「海外へチャレンジして、もっと視野を広げて野球をしていきたい。新潟の県民性というかサポーターの方たちは温かいので、エコスタで投げられて楽しかったです。貴重な2年間でした。」





そしてもう1人－

新潟の地で現役生活に幕を閉じる決断をした選手がいました。



現役生活12年、三上朋也36歳。

2013年ドラフト4位でDeNAベイスターズに入団し、2023年は読売ジャイアンツでプレー。NPB通算368試合に登板し、去年 オイシックスに加入しました。



今シーズンは22試合に登板する活躍を見せましたが、今年でユニホームを脱ぐことを決めました。



■三上朋也投手(36)

「パフォーマンス的にも落ちてきたという自覚があったし、自分としてけじめをこの一年でつけるという気持ちで始めた。」





迎えた現役最後の日－



球場には、NPB時代のチームメートなどから多くのフラワースタンドが届いていました。



■三上朋也投手(36)

「(Q.どんな気持ち？)先発は2回目なので緊張もある。最後なので楽しみ。お客さんもいっぱい入ってくれていましたし、全力で腕を振るだけなんで、行ってきます。」



そしてマウンドへ。



■三上朋也投手(36)

「納得のいくボールで打たせて取るピッチングをずっとやってきたので、最後打たれて気持ちよく終えることができた。」





試合後に行われた引退セレモニー。

妻・和歌香さんと3人のお子さんも駆けつけました。



■三上朋也投手(36)

「(家族は)どんなときでも心強く励ましてくれましたし、本当にいろんなことでサポートを長くしてもらったので、感謝でいっぱいです。」

「(現役生活は)ほとんどつらい時間だったけど、チームメートやファンの人に心を奮い立たされるような応援をしていただいた。本当に関わってくれた皆さんに感謝したいと思います。どんな形になるかわかりませんが、恩返しができることを目標に、今後は活動していけたらなと思っています。」