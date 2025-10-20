ヴィジュアル系ロックバンドSHAZNA（シャズナ）のボーカルIZAM（イザム）が自身のSNSを更新した。元MALICE MIZER（マリス・ミゼル）で、現在はMoi dix Mois (モワ ディス モワ)で活動するManaとの2ショットを披露。La’cryma Christi（ラクリマ・クリスティー）、MALICE MIZER、SHAZNA、FANATIC◇CRISIS（ファナティック クライシス）などが名を連ねた「90年代V系四天王」のレジェンド同士の共演に、大きな反響が集まっている。

写真：実はほとんど共演してこなかったことを明かしたレジェンドバンドマンの2ショット

■ハロウィンイベントで共演したIZAMとManaの美しい姿

本投稿は「どうも ヴィジュアル四天王のうちの ニ天王です」とコメント。続けて「Manaさん先輩と、2shot撮らせていただいたよ」と綴られ、1枚の写真を披露。白い髪にバンダナを巻いたIZAMと鮮やかな青い髪のManaが並んでいる。ふたりは、10月18、19日に東京・赤羽ReNY alphaで開催された『 歌姫降臨 ～Beautiful Halloween Party II～ 90’s SP 』に出演。写真は、SHAZNAとMoi dix Moisが共演した19日に撮影されたオフショットだ。

IZAMは、「ハロウィンイベントだったので、ボクは2Bコスだったんだけど…次回は通常ver.のIZAMで一緒に撮りたいなっ」と次の共演への期待を記した。

SNSでは、「美しすぎます」「時空を超えての共演に感謝」「昔を思い出す」「永久保存版の美しさ」と絶賛する声が溢れている。

■数十年の時を経て果たされた2ショットに90年代バンギャル大熱狂

Manaも自身のXを更新し、同じ2ショットを披露。「90年代バンギャの方達からすると、この二人の2ショットが見れるなんて！ 今、令和だよね！？ みたいな感覚なのでしょうか？」とコメント。続けて「90’四天王で騒がれてた頃、実はほとんどSHAZNAに会った事なくて こうして数十年の時を経て、同じステージに立てるのは感慨深い」と実は接点が少なかったことを明かした。最後は「人生って面白い～ IZAMくんありがと」と締めくくった。

この投稿にも「イマだよね？？」「今、令和だよね？！」と驚く声が届いている。