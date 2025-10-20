M!LK、結成10周年イヤーを締めくくるラブソング 「好きすぎて滅！」配信決定。新ビジュアル公開
M!LKが、新曲「好きすぎて滅！」を10月27日(月)に配信リリースすることが決定した。発表にあわせ新アーティスト写真、楽曲ジャケットも公開されている。
「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。「イイじゃん」が大流行を巻き起こしたM!LK結成10周年イヤーの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。
これまでM!LK公式SNSでは6日間に渡って結成10周年を振り返るインタビュー映像が公開され、メンバーが口々に語る”好きすぎて…”というキーワードがファンの注目を集めていた。そして本日、M!LK公式YouTubeチャンネルにてティザー映像が公開となり、最新曲のタイトルが「好きすぎて滅！」であることが発表された。さらに本日24時からはTikTokにて「好きすぎて滅！」の一部先行配信がスタートする。
また、吉田仁人がパーソナリティを務める文化放送『レコメン！』10月23日(木)放送回の23時台に、「好きすぎて滅！」のラジオ初オンエアが決定。同日のゲストには山中柔太朗の出演も決定している。
M!LKは今年12月から来年2月にかけてのアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞を開催予定だ。こちらは東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定し、10月26日(日)23:59までM!LK公式ファンクラブ”PREMIUM MILK”でのチケット会員先行受付を行なっている。詳細は公式サイトまで。
■配信シングル「好きすぎて滅！」
2025年10月27日(月)配信スタート
Pre-add/ Pre-save https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX
■文化放送『レコメン！』
放送時間 ：毎週月〜木曜日 午後10時00分〜深夜1時00分
※ネット局 ：秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、ラジオ関西、ＫＢＳ京都、南海放送
※午前0時〜は、文化放送含め全国 36 局ネットで放送
木曜パーソナリティ：吉田仁人
★10月23日(木)放送回でDigital Single「好きすぎて滅！」を一部初オンエア
■DVD & Blu-ray『M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”』
2025年12月3日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/
初回限定盤 (Blu-ray+Photobook)：VIZL-2478 / \9,350 (税込)
初回限定盤 (DVD+Photobook)：VIZL-2479 / \9,350 (税込)
通常盤 (Blu-ray)：VIXL-504 / \8,250 (税込)
通常盤 (DVD)：VIBL-1197〜8 / \8,250 (税込)
＜LIVE Blu-ray / DVD＞ ※初回限定盤＆通常盤共通
01. give you
02. エビバディグッジョブ！
03. ハロー！
04. topaz
05. LUCKY CALL
06. Kiss Plan
07. テレパシー
08. ブンブンブン
09. Break it down
10. Diary
11. Weekend
12. Buffalo Shuffle
13. DEAR LIFE
14. ブルーシャワー
15. On your mark
16. 奇跡が空に恋を響かせた
17. テルネロファイター
18. Message
19. イイじゃん
[ENCORE]
EN1. I CAN DRINK
EN2. シアワシェイク
EN3. アオノオト
EN4. ハピダン
＜Blu-ray / DVD初回限定盤仕様＞
・ツアー全公演密着した”Documentary of M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」”を収録。
・特製フォトブックレット (全100ページ/フルカラー)
・ソロアナザージャケット封入(ランダム)
・特殊パッケージ仕様
＜Blu-ray / DVD通常盤仕様＞
・メンバーソロマルチアングル映像
【特典情報】
・FC限定特典
複製サイン&コメント入りソロライブ写真(L版サイズ／メンバー選択可能/サイン&コメントはプリントとなります)
さらに、抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン&コメント入りソロライブ写真】が当たります。
・早期セット予約特典
対象オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をセットでご予約いただいた方に、『特製A4クリアファイル』をプレゼント。
・早期予約特典
対象チェーン店・オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をご予約いただいた方に、＜ジャケット表1ステッカー＞をプレゼント。
・オリジナル特典
VICTOR ONLINE STORE：＜全員＞ライブ写真トレカ
楽天ブックス：＜佐野勇斗＞ライブ写真トレカ
セブンネットショッピング＜塩粼太智＞ライブ写真トレカ
TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：＜吉田仁人＞ライブ写真トレカ
HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：＜山中柔太朗＞ライブ写真トレカ
Amazon.co.jp：＜曽野舜太＞ライブ写真トレカ
詳細はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/
＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞
2025年12月6日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
2025年12月7日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年1月17日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年1月18日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年2月10日(火) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年2月11日(水祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
★チケットのお申込み・詳細は特設サイトへ
https://sd-milk.com/pages/smilepop
★『PREMIUM MILK』新規ご入会はこちら
https://sd-milk.com/signup
