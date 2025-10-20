M!LKが、新曲「好きすぎて滅！」を10月27日(月)に配信リリースすることが決定した。発表にあわせ新アーティスト写真、楽曲ジャケットも公開されている。

「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。「イイじゃん」が大流行を巻き起こしたM!LK結成10周年イヤーの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。

これまでM!LK公式SNSでは6日間に渡って結成10周年を振り返るインタビュー映像が公開され、メンバーが口々に語る”好きすぎて…”というキーワードがファンの注目を集めていた。そして本日、M!LK公式YouTubeチャンネルにてティザー映像が公開となり、最新曲のタイトルが「好きすぎて滅！」であることが発表された。さらに本日24時からはTikTokにて「好きすぎて滅！」の一部先行配信がスタートする。

また、吉田仁人がパーソナリティを務める文化放送『レコメン！』10月23日(木)放送回の23時台に、「好きすぎて滅！」のラジオ初オンエアが決定。同日のゲストには山中柔太朗の出演も決定している。

M!LKは今年12月から来年2月にかけてのアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞を開催予定だ。こちらは東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定し、10月26日(日)23:59までM!LK公式ファンクラブ”PREMIUM MILK”でのチケット会員先行受付を行なっている。詳細は公式サイトまで。

■文化放送『レコメン！』

放送時間 ：毎週月〜木曜日 午後10時00分〜深夜1時00分

※ネット局 ：秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、ラジオ関西、ＫＢＳ京都、南海放送

※午前0時〜は、文化放送含め全国 36 局ネットで放送

木曜パーソナリティ：吉田仁人

★10月23日(木)放送回でDigital Single「好きすぎて滅！」を一部初オンエア

■DVD & Blu-ray『M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”』

2025年12月3日(水)発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/ 初回限定盤 (Blu-ray+Photobook)：VIZL-2478 / \9,350 (税込)

初回限定盤 (DVD+Photobook)：VIZL-2479 / \9,350 (税込)

通常盤 (Blu-ray)：VIXL-504 / \8,250 (税込)

通常盤 (DVD)：VIBL-1197〜8 / \8,250 (税込) ＜LIVE Blu-ray / DVD＞ ※初回限定盤＆通常盤共通

01​. give you

02​. エビバディグッジョブ！

03​. ハロー！

04​. topaz

05​. LUCKY CALL

06​. Kiss Plan

07​. テレパシー

08​. ブンブンブン

09​. Break it down

10​. Diary

11​. Weekend

12​. Buffalo Shuffle

13​. DEAR LIFE

14​. ブルーシャワー

15​. On your mark

16​. 奇跡が空に恋を響かせた

17​. テルネロファイター

18​. Message

19​. イイじゃん

[ENCORE]

EN1​. I CAN DRINK

EN2​. シアワシェイク

EN3​. アオノオト

EN4​. ハピダン ＜Blu-ray / DVD初回限定盤仕様＞

・ツアー全公演密着した”Documentary of M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」”を収録。

・特製フォトブックレット (全100ページ/フルカラー)

・ソロアナザージャケット封入(ランダム)

・特殊パッケージ仕様 ＜Blu-ray / DVD通常盤仕様＞

・メンバーソロマルチアングル映像 【特典情報】

・FC限定特典

複製サイン&コメント入りソロライブ写真(L版サイズ／メンバー選択可能/サイン&コメントはプリントとなります)

さらに、抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン&コメント入りソロライブ写真】が当たります。 ・早期セット予約特典

対象オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をセットでご予約いただいた方に、『特製A4クリアファイル』をプレゼント。 ・早期予約特典

対象チェーン店・オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をご予約いただいた方に、＜ジャケット表1ステッカー＞をプレゼント。 ・オリジナル特典

VICTOR ONLINE STORE：＜全員＞ライブ写真トレカ

楽天ブックス：＜佐野勇斗＞ライブ写真トレカ

セブンネットショッピング＜塩粼太智＞ライブ写真トレカ

TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：＜吉田仁人＞ライブ写真トレカ

HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：＜山中柔太朗＞ライブ写真トレカ

Amazon.co.jp：＜曽野舜太＞ライブ写真トレカ 詳細はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/

＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞

2025年12月6日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

2025年12月7日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年1月17日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年1月18日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年2月10日(火) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

2026年2月11日(水祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 ★チケットのお申込み・詳細は特設サイトへ

https://sd-milk.com/pages/smilepop ★『PREMIUM MILK』新規ご入会はこちら

https://sd-milk.com/signup

