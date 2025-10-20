M!LKが、新曲「好きすぎて滅！」を10月27日(月)に配信リリースすることが決定した。発表にあわせ新アーティスト写真、楽曲ジャケットも公開されている。

「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。「イイじゃん」が大流行を巻き起こしたM!LK結成10周年イヤーの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。


これまでM!LK公式SNSでは6日間に渡って結成10周年を振り返るインタビュー映像が公開され、メンバーが口々に語る”好きすぎて…”というキーワードがファンの注目を集めていた。そして本日、M!LK公式YouTubeチャンネルにてティザー映像が公開となり、最新曲のタイトルが「好きすぎて滅！」であることが発表された。さらに本日24時からはTikTokにて「好きすぎて滅！」の一部先行配信がスタートする。

また、吉田仁人がパーソナリティを務める文化放送『レコメン！』10月23日(木)放送回の23時台に、「好きすぎて滅！」のラジオ初オンエアが決定。同日のゲストには山中柔太朗の出演も決定している。

M!LKは今年12月から来年2月にかけてのアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞を開催予定だ。こちらは東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定し、10月26日(日)23:59までM!LK公式ファンクラブ”PREMIUM MILK”でのチケット会員先行受付を行なっている。詳細は公式サイトまで。

■配信シングル「好きすぎて滅！」

2025年10月27日(月)配信スタート
Pre-add/ Pre-save　https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX

■文化放送『レコメン！』
放送時間 ：毎週月〜木曜日　午後10時00分〜深夜1時00分
※ネット局 ：秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、ラジオ関西、ＫＢＳ京都、南海放送
※午前0時〜は、文化放送含め全国 36 局ネットで放送
木曜パーソナリティ：吉田仁人
★10月23日(木)放送回でDigital Single「好きすぎて滅！」を一部初オンエア

■DVD & Blu-ray『M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”』
2025年12月3日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/

初回限定盤 (Blu-ray+Photobook)：VIZL-2478 / \9,350 (税込)
初回限定盤 (DVD+Photobook)：VIZL-2479 / \9,350 (税込)
通常盤 (Blu-ray)：VIXL-504 / \8,250 (税込)
通常盤 (DVD)：VIBL-1197〜8 / \8,250 (税込)

＜LIVE Blu-ray / DVD＞　※初回限定盤＆通常盤共通
01​. give you
02​. エビバディグッジョブ！
03​. ハロー！
04​. topaz
05​. LUCKY CALL
06​. Kiss Plan
07​. テレパシー
08​. ブンブンブン
09​. Break it down
10​. Diary
11​. Weekend
12​. Buffalo Shuffle
13​. DEAR LIFE
14​. ブルーシャワー
15​. On your mark
16​. 奇跡が空に恋を響かせた
17​. テルネロファイター
18​. Message
19​. イイじゃん
[ENCORE]
EN1​. I CAN DRINK
EN2​. シアワシェイク
EN3​. アオノオト
EN4​. ハピダン

＜Blu-ray / DVD初回限定盤仕様＞
・ツアー全公演密着した”Documentary of M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」”を収録。
・特製フォトブックレット (全100ページ/フルカラー)
・ソロアナザージャケット封入(ランダム)
・特殊パッケージ仕様

＜Blu-ray / DVD通常盤仕様＞
・メンバーソロマルチアングル映像

【特典情報】
・FC限定特典
複製サイン&コメント入りソロライブ写真(L版サイズ／メンバー選択可能/サイン&コメントはプリントとなります)
さらに、抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン&コメント入りソロライブ写真】が当たります。

・早期セット予約特典
対象オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をセットでご予約いただいた方に、『特製A4クリアファイル』をプレゼント。

・早期予約特典
対象チェーン店・オンラインストアにて、受付期間中に対象商品をご予約いただいた方に、＜ジャケット表1ステッカー＞をプレゼント。

・オリジナル特典
VICTOR ONLINE STORE：＜全員＞ライブ写真トレカ
楽天ブックス：＜佐野勇斗＞ライブ写真トレカ
セブンネットショッピング＜塩粼太智＞ライブ写真トレカ
TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：＜吉田仁人＞ライブ写真トレカ
HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：＜山中柔太朗＞ライブ写真トレカ
Amazon.co.jp：＜曽野舜太＞ライブ写真トレカ

詳細はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/TOUR2025MIX/

＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞
2025年12月6日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
2025年12月7日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年1月17日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年1月18日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年2月10日(火) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年2月11日(水祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

★チケットのお申込み・詳細は特設サイトへ
https://sd-milk.com/pages/smilepop

★『PREMIUM MILK』新規ご入会はこちら
https://sd-milk.com/signup

