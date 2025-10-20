WANIMAが、最新EP「Off-Leash」に収録されている楽曲「MIYASHITA」のミュージックビデオを公開した。

この楽曲はKENTAが「「MIYASHITA」は、夏の終わりを映すように、仲間との記憶と葛藤、再出発を描いた歌です。“あの夜”に語り合った夢は、今も心に静かに息づいている。忘れかけた自分と仲間たちに届けたい、、その想いから生まれた歌です。」とコメントしている楽曲。

MVはタイトルにもなっている東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKを中心に、『今日好き』シリーズに出演していたWANIMAメンバーと同じ熊本出身の岡田蓮を中心とした男女四人の、今と昔の葛藤を描いた作品となっている。

WANIMAはEP「Off-Leash」を携え、来月からは年末忘年会イベント＜BAMBOOM NIGHT＞ツアーを開催。10周年イヤーを締めくくっていく。

■EP「Off-Leash」

2025年8月27日(水)リリース

https://WANIMA.lnk.to/Off-Leash ▼EP全3曲収録

1 トビウオ

2 Best you

3 MIYASHITA

■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞

11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）

11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）

12月04日(木) Zepp Sapporo

12月06日(土) 仙台PIT

12月09日(火) Zepp Nagoya

12月10日(水) Zepp Osaka Bayside

12月18日(木) Zepp Fukuoka

12月22日(月) 熊本城ホール メインホール 各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。

https://wanima-live.com/bamboomnight2025/

