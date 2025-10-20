¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¡£¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÄ¾Á°¥é¥¤¥Ö¾Ò²ð±ÇÁü¸ø³«
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä³«ºÅµÇ°¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¥é¥¤¥Ö¾Ò²ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥¡Ê¾®ÌîÍ§¼ù¡¿»³Ãæ¿¿¿Ò¡¿Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡¿ºÙÅÄ·òÂÀ¡¿Æü¸þºó¸ø¡¿Âç²Ï¸µµ¤¡¿¶¶µÍÃÎµ×¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿·î¿ªÐòµÄ¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¤â¤È¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¤ä¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÌ¾Êª¤Î¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Ä¥¢¡¼ËÜÊÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¸ø±é¤Ç³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ëÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÉÕÍ¿¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤âËþºÜ¤À¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìËÜ¡£²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÌ¤ÂÎ¸³¤Î¿Í¤â»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß°ìÈÌÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ä¥¢¡¼¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡¦½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ ¡ï11,500 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú°ìÈÌÀèÃå¡Û¼õÉÕÃæ
¡¦¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¡¦¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥°¥Ã¥º
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É WEAR2ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ WEAR2ver.¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.8(Á´14¼ï)
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È WEAR2ver.
¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¤×¤¯¤×¤¯¥·¡¼¥ë ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Üver.
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICA-3315¡¡·ÁÂÖ¡§CD¡¡Äê²Á¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¹ØÆþ¡§https://crsm.lnk.to/3rdALPR
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡§
1. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
2. ¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
3. ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ/¤·¤Á¤Ë¤ó¤Î¤«¤ê¤Á¤å¤Þ
4. ¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¶¿/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
5. FUJIYAMA CHARISMA/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
6. ¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó/ËÜ¶¶°Í±ûÍø&Ì« ÂçÀ¥
7. ¤Û¤ï¥·¥ã¥Ñ¡ù¥«¥ê¥¹¥Þ¥¹/±îÀî ·Å&Å·Æ²Å·É§
8. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö·ïÊí¡Á¾Ã¤¨¤¿Ãá½ø¤ÎÅ«¡Á/°ËÆ£¤Õ¤ß¤ä&ÁðÆåÍý²ò&¥Æ¥é
9. ¥«¥ê¥¹¥ÞÅÁÀâ/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
10. Ä¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
[¤ª¤Þ¤±]
11. ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°(¥«¥ê¥¹¥Þver.)/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
12. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü /¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ
Ë¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡ÊÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ë¡õ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º50mm¡ß50mm
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º120mm¡ß120mm
¡¦Amazon.co.jp¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°A4¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦TOWER RECORDS¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦HMV¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜA4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Æ7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎË¡¿Í¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÊ¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
