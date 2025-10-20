『トリツカレ男』Aぇ! group・佐野晶哉が歌う「ジュゼッペのテーマ」解禁 「自身と似ている」と語る主人公の魅力とは？
アニメ映画『トリツカレ男』より、主人公・ジュゼッペ（佐野晶哉／Aぇ! group）が劇中歌「ジュゼッペのテーマ」を歌う本編映像が解禁。併せて、ジュゼッペがこれまで“トリツカレた”ことの場面写真が公開された。
【動画】Aぇ! group・佐野晶哉が歌う「ジュゼッペのテーマ」本編映像
本作は、いしいしんじによる同名小説をミュージカルアニメーションとして映画化。
主人公ジュゼッペの声を佐野晶哉、ジュゼッペが恋に落ちるヒロイン・ペチカの声を上白石萌歌が担当する。ジュゼッペの頼れる相棒、ジュゼッペとペチカの仲を取り持つために奔走するハツカネズミのシエロを柿澤勇人が演じる。監督は高橋渉、脚本は三浦直之、キャラクターデザインは荒川眞嗣、アニメーション制作はシンエイ動画。
10月27日から開催される、第38回東京国際映画祭 アニメーション部門 正式招待作品として、国内外のアニメーション合計11作の話題作とともに上映される本作。
何かに夢中になると他のことが一切見えなくなってしまうことから周囲に“トリツカレ男”と呼ばれている主人公のジュゼッペ。好奇心旺盛なジュゼッペを演じた佐野は「自分と似ているなと思いました。僕も熱しやすく冷めやすいところがあるんです」と話し、「歌やダンス、ミュージカル、アイドルというお仕事はこれからも好きだと思うけど、それ以外のこととなると「好き」と「もういいか」を繰り返しているので、そういうところは僕もジュゼッペ感がありますね」と親しみを込めて語る。
このたび解禁された、佐野が歌う劇中歌「ジュゼッペのテーマ」は、ジュゼッペ自身の生き方を堂々と表現し、明るい気持ちになるミュージカルナンバー。探偵ごっこに夢中になり実際に事件を解決してしまったり、カメラや潮干狩り、サングラス集めと次から次へと色々なものにトリツカレながら「あ〜！トリツカレずにはいられないぜ〜 明日はあしたの風が吹くケセラケラ とりつかれてみりゃ二の次さ意味なんてさ」と陽気に跳ね、歌い上げるジュゼッペが描かれる。
歌収録について佐野は「ミュージカルの経験はあるのですが、ここまで役になりきって歌う経験はあまりなかったので難しかったです。先に歌の収録があったんですけど、まだジュゼッペの声をつかめていなかったので探り探りでした」と振り返った。
劇中では、さまざまなもの・ことに“トリツカレる”ジュゼッペの生き生きとした姿が登場する。そんな彼がこれまで“トリツカレた”ことの一覧と場面写真の一部が解禁。
多才なトリツカレ男・ジュゼッペがこれまで“トリツカレた”のは、オペラ、昆虫採集、三段跳び（※世界記録を塗り替える）、探偵ごっこ、外国語（※15ヵ国語を話せる様になる）、カメラ、潮干狩り、サングラス集め、雪像、綱渡り、競歩、お手玉、潜水、サンドイッチ作り、楽器、筋トレ、ガラス吹き、ネズミ語、ナッツ投げなど。
さまざまなもの・ことに“トリツカレ”、とことん極めてはまた別のことに進む事ができるジュゼッペ。どんどん好きなことにチャレンジし、バラエティに富んだ特技を数多く持っていることも彼の隠れた才能だ。そんなジュゼッペが、ペチカと出逢い、どのように“トリツカレて”しまうのか、期待が高まる。
アニメ映画『トリツカレ男』は、11月7日より全国公開。
