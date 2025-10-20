ホロライブ・星街すいせい、個人時代“にじさんじ”のオーディションを受けていた「初耳だ」「ジャンプとマガジンみたい」
「ホロライブ」所属の歌手・VTuberである星街すいせいさんが、「にじさんじ」所属VTuber・剣持刀也さんとの対談コラボ企画『剣持 vs 星街すいせい』に出演。かつては「にじさんじ」に入りたかったという過去を明かし、リスナーから驚きの声が上がった。
【動画】にじさんじオーディションを受けていた星街すいせいさんの告白にチャットも騒然（00：10：13）
すいせいさんはホロライブ0期生で、チャンネル登録者数は282万人以上。配信活動に加え、歌手としても精力的に活動。2025年には自身初の武道館ライブを開催し、世界的ビジネス誌『Forbes』の“世界を変える30歳未満”にも選出された。まさに、名実ともに“トップ”の名にふさわしい人気VTuberだ。
そんな彼女と刀也さんは、お互いデビュー時期が近く、過去には箱の垣根を超えてラジオで共演したこともあるという。
トークはお互いの第一印象語りから始まり、すいせいさんは『私、“にじさんじ”さんに入りたくて、オーディションを受けてたんですよ』と、意外な過去を明かした。この事実を知った刀也さんは「えー！ 何落としてんだ!! もったいないな!!」と驚愕し、チャット欄でも「マジ!?」「初耳だ」「別の世界線が」「ジャンプとマガジンみたい」など、多くのリスナーから驚きの声が相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「剣持刀也」
