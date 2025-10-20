高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
フリーアナウンサーの高島彩が19日、自身のインスタグラムを更新。娘2人の運動会に作った手作り弁当を公開した。
【写真】工藤静香に渡辺美奈代、小倉優子も！ 料理上手芸能人の手作りお弁当がすごい
高島は投稿で「小学校最後の運動会のお弁当」と切り出し、「今年はお友達と食べたいからと Myお弁当箱希望」と娘のリクエストに応え、それぞれの弁当箱を用意したことを報告。
さらに「姉妹それぞれに作ったのですが 結局一緒に食べてくれて嬉しい誤算」と明かし、「それにしてもいつも作りすぎてしまうの なんでだろ」と微笑ましい一言を添えた。
写真には、ハンバーグや卵焼き、ブロッコリー、彩り豊かな副菜が並んだ愛情弁当が写っている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。現在は2人の娘の母として、仕事と家庭を両立させながら日常を発信している。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）
【写真】工藤静香に渡辺美奈代、小倉優子も！ 料理上手芸能人の手作りお弁当がすごい
高島は投稿で「小学校最後の運動会のお弁当」と切り出し、「今年はお友達と食べたいからと Myお弁当箱希望」と娘のリクエストに応え、それぞれの弁当箱を用意したことを報告。
さらに「姉妹それぞれに作ったのですが 結局一緒に食べてくれて嬉しい誤算」と明かし、「それにしてもいつも作りすぎてしまうの なんでだろ」と微笑ましい一言を添えた。
写真には、ハンバーグや卵焼き、ブロッコリー、彩り豊かな副菜が並んだ愛情弁当が写っている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。現在は2人の娘の母として、仕事と家庭を両立させながら日常を発信している。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）