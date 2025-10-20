完熟フレッシュ・池田レイラ、“どアップ”ショットでかわいさ爆発「近すぎるってばw」「キュンキュンする」
親子お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが、20日にインスタグラムを更新。どアップの近影を公開すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】池田レイラのかわいいすぎる仕草にファンがメロメロ（ほか2枚）
近年ではグラビアでも活躍し、かわいさと抜群のスタイルが話題になっている池田。今回の投稿では「あまちか（あまりにも近すぎる）この日、人生で初めて人にマリオカートで勝ちました。勝負事には必ず負けるで有名な私にとっては大事件です」とつづり、ゲームセンターで撮影したソロショットを公開。写真には超どアップのキュートな笑顔が収められている。
コメント欄ではファンから「近すぎるってばw」「キュンキュンする」「可愛い結婚したい」「可愛いレイラちゃんおめでとう良かったね」など絶賛の声が相次いでいた。
引用：「完熟フレッシュ 池田レイラ」インスタグラム（＠kanjukufresh_leyla）
