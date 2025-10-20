【セリアのSWIMMERグッズ】が可愛い！ 出会えたら即カゴIN♡「110円キーホルダー」

懐かしさに思わずときめく【SWIMMER（スイマー）】のグッズが【セリア】に登場。レトロポップな配色とゆるっとしたキャラデザインが魅力です。中でも今回注目したのは、プチプラながらクオリティの高さに驚いてしまいそうな「キーホルダー」。持っているだけで気分が上がりそうなアイテムは、日常に小さなときめきを添えてくれるかも。

ミニサイズのお菓子風デザインに一目惚れ

【セリア】「シャカシャカキーホルダー」\110（税込）

クリアなパッケージの中に、カラフルなハートチップが詰まったキーホルダー。揺れるたびにシャカシャカと動き、目でも耳でも楽しめそうなアイテムです。どこか懐かしい気持ちにさせてくれそうなポップなデザインは、SWIMMERの世界観そのまま。バッグや鍵につけるだけで、一気に気分まで上がりそうです。

雨の日も心が晴れそうなキュートなアイテム

【セリア】「アクリルキーホルダー」\110（税込）

ピンクが印象的なアクリルキーホルダー。傘をさしたうさぎのイラストに、SWIMMERの筆記体ロゴが添えられています。どこかレトロで、見るたびに心がほっとするような愛らしさが魅力のキーホルダー。雨の日に持ち歩くと、雨に濡れた憂鬱な気分も吹き飛ばしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M