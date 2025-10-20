９月１３日のライブで８年間の活動に終止符を打ったロックバンド「ジェニーハイ」が、２０日に公式ＳＮＳを更新。「あの夏が癖になっていく」（９月３日リリース）のミュージックビデオが公開され、「ジェニーハイはフリーズドライ状態に入ります！」と伝えた。

「フリーズドライ宣言！」と題して投稿され「『あの夏が癖になっていく』ＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯを以（もっ）てジェニーハイはフリーズドライ状態に入ります！」と発表した。

メンバー５人によるショート動画もアップされた。ボーカルの中嶋イッキュウは「新曲『あの夏が癖になっていく』ＭＶ公開されました。そしてこの楽曲を最後に私たちジェニーハイは、フリーズドライ状態に入ります」と報告。「フリーズドライっていうのは鮮度を保ったまま、保存がきくということです。またいつでもお水を垂らしていただけたら活動できるという状態ですよね？絵音さん」と説明した。プロデュースを務める「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音は「はい」と笑顔でうなずいた。

小籔千豊は「フェスのオファーとか、レーベルのお話とかいう“お湯”を、誰かかけてくれるまでは、固まったままです。お願いします！」と呼びかけた。イッキュウは「募集しています！よろしくお願いします！フリーズドライ宣言！」と絶叫した。

同バンドは吉本新喜劇の小籔千豊がメインＭＣを務めるＢＳスカパー「ＢＡＺＯＯＫＡ！！！」の企画で誕生したバンド。番組レギュラーの小籔、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！、ロックバンド「ｔｒｉｃｏｔ」の中嶋イッキュウの３人が、川谷にプロデュースを依頼しプロジェクトが発足。ピアノに作曲家の新垣隆氏を迎え、川谷がギターも担当することになり、異色すぎる新バンドを発足。２０１７年１０月にバンド名を「ジェニーハイ」に決まったことを発表した。１８年３月にデビュー曲「片目で異常に恋してる」が配信リリースされた。

今年９月１１日、ワーナーミュージック・ジャパンとの契約終了により「今後の活動継続については現時点で未定となっております」と現状を伝えた。そして同月１３日に行われた小籔主催の音楽フェス「ＫＯＹＡＢＵ ＳＯＮＩＣ（コヤブソニック）２０２５」でライブを行い、８年間の活動に終止符を打った。