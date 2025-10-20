北九州市で19日、地域活性化プロジェクトの一環で、ディズニーのキャラクターたちによるパレードが開かれ、およそ10万人が詰めかけました。地元の商店街からは、かつてのにぎわいが戻ったと喜びの声が上がった一方で、一過性にならないか不安の声も聞かれました。

■吉原美樹記者

「まもなくパレードが始まりますが、道路は封鎖され、見渡す限り多くの人が集まってきています。」





■訪れた人「午前8時から並んでいます。目当てはミッキーです。」「びっくりです。なぜ八幡西区？と思いました。」「楽しみのひと言です。動画を撮って、目で見て、ミッキーからファンサービスをもらう。」沿道を埋め尽くす人たち。集まった人たちの目線の先にいたのは。

そう、ミッキーマウスをはじめとしたディズニーのキャラクターたちです。



北九州市八幡西区の黒崎地区で行われた東京ディズニーリゾートのスペシャルパレード。およそ1キロにわたって沿道の観客を楽しませました。



このパレードは、黒崎地区の地域活性化プロジェクト「クロサキスイッチ」の一環で、北九州市によりますと、およそ10万人が詰めかけたということです。

■訪れた人

「楽しかったです。」

「生まれも育ちも北九州なので、ミッキーマウスが自分の住んでいる街にいるのがすごく感動しました。すごい（数の）人だったので、子どもを抱っこして写真撮ってもらいました。」



その7歳の女の子が撮った写真には、ばっちりミッキーとミニーが映っていました。



■女の子

「遠かったけれど見られてうれしかった。」

にぎわいはパレードが終わったあとも続きました。黒崎地区でおよそ40年続く店にも人だかりができていました。明太子や海鮮の乾き物などを販売していますが、パレードに合わせ、いつもの倍以上の量を準備したといいます。



■ふじいのからしめんたい子・藤井恵美子さん

「すごいよ、ありがたいよ、こんなことしてくれて。しかも黒崎で。普段は閑古鳥が鳴いているのに、あちこちから集まってきているので。」



1980年ごろまでは多くの人が訪れていた商店街も、いまでは忘れられた存在になってしまったと語る藤井さん。かつてのようなにぎわいに喜びを感じていました。



一方で、こんな不安も。

■藤井さん

「100年に一回だね、黒崎に人が集まるのは。」

Q.活性化につながった？

「きょうはね。それがずっとつながればいいけれど、それはちょっと期待できない。」

今回のイベントの盛り上がりをどのように街の活性化へとつなげていくのか。北九州市は「今回のイベントが一過性とならないよう、街が一体となって若者や家族連れが集まる場所をつくる仕掛けをしていきたい」としています。