ジブラルタ生命保険（東京都千代田区）が、全国の20代を対象とした「20代の意識・実態調査2025」を実施。その結果を発表しました。

「とりま」はお互いに通じない？

調査は2025年8月8日から同月26日、全国の20〜29歳の男女を対象にインターネットリサーチで実施。計4700人（男性2350人、女性2350人）から有効回答を得ています。

全回答者に「年上の世代に言って伝わらなかった言葉」を自由回答形式で聞いた結果、圧倒的1位となったのは「エモい」（87人）でした。感動や懐かしさ、ときめき、切なさなど、さまざまな感情を表現する言葉である「エモい」を挙げる20代が多くなっています。

次いで、2位には「ワンチャン」（56人）、3位には「り・りょ」「草」（各30人）がランクイン。不確かな状況を表す「ワンチャン」、LINEの返信などで「了解」を略して使われる「り・りょ」、ネットスラングとして広く使われる「草」なども、年上世代には伝わりにくいと感じている20代が多いことがうかがえます。

なお、7位に入った「とりあえず、まあ」を意味する「とりま」（18人）は、「年上世代に言われて意味が分からなかった言葉」でも10位に入っていたといい、同社は「世代間によって伝わらない言葉となっているケースが、お互いにとってあるようです」とコメントを寄せています。

大人世代の皆さん、今の20代との会話の中で「意味が分からなかった」言葉はありますか？