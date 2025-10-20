元アイドルで女優の立花理佐が20日までに自身のインスタグラムを更新。19日に54歳の誕生日を迎えたことと、ヘアドネーションでロングヘアをばっさりカットしたことを報告した。



【写真】髪の毛バッサリ！さわやかショートボブでアイドル・スマイル

「ヘアドネーション 今回2回目」とつづり、腰のあたりまで伸びていた髪の毛をカットしてもらい、さわやかに軽くなったショートヘア姿を公開した。自身も2020年に直腸がんと診断されていたことを公表、23年には「腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けました」とブログで明かすなど、病魔と闘うことへの思いは強いだけに、「私の髪が病気になってしまった子供達の役にたってくれたらと祈りながら」と願いを記した。



この投稿にファンからは「とてもステキな…アクションですね めっちゃええ…54歳のスタートですね」「間違いなく役に立ちますよ」「懐かしい『刹那主義』の髪型」「理佐さんと言えばボブカットな僕でしたが、どうして髪を伸ばしていたのかやっと謎が解けました！」「凄く可愛い 若返ってる」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）