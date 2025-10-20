BTS・J-HOPEの『′HOPE ON THE STAGE′ THE MOVIE』、1日限りのIMAX上映決定 特典配布も
7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開される。公開に先駆けて、本作（字幕なし）を11月3日にIMAXにてプレミア上映することが決定した。
【動画】JIN＆JUNG KOOKとの共演シーンも…J-HOPEドキュメンタリー映画予告編
本作のIMAX上映は、この日限りの実施。また、IMAXプレミア上映限定入場者特典として、“IMAX版ポスタービジュアルカード（A6サイズ）”が配布されることも決定している。
初のソロアルバム『Jack In The Box』とスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了した今回のワールドツアー。世界16都市、33公演、52万4000人を動員し、K-POPソロアーティストとして初めてアメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで単独公演を行い、グローバルな舞台に大きな足跡を残した。
常に歩みを共にしてきた世界中のARMY（BTSファンの呼称）とともに成長を続けてきたアーティストJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、今回の映画では、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEのさまざまな表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin' It Girl（Solo Version）」のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録。熱狂と感動に包まれた瞬間を刻んだ J-HOPEの初単独ワールドツアーのファイナルを堪能できる内容となっている。
IMAX は、劇場の設計、プロジェクション、音響までもがカスタマイズされた世界最高峰の没入型映画体験を提供するシアター。特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術」（DMR）により、IMAX シアターで上映される作品は音響、明度、コントラスト、明るさなど細部にいたるまで高い精度で調整され、IMAX仕様にリマスタリングされる。それにより、画期的な映画体験を可能にしている。
本作のIMAX上映は、この日限りの実施。また、IMAXプレミア上映限定入場者特典として、“IMAX版ポスタービジュアルカード（A6サイズ）”が配布されることも決定している。
初のソロアルバム『Jack In The Box』とスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了した今回のワールドツアー。世界16都市、33公演、52万4000人を動員し、K-POPソロアーティストとして初めてアメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで単独公演を行い、グローバルな舞台に大きな足跡を残した。
常に歩みを共にしてきた世界中のARMY（BTSファンの呼称）とともに成長を続けてきたアーティストJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、今回の映画では、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEのさまざまな表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin' It Girl（Solo Version）」のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録。熱狂と感動に包まれた瞬間を刻んだ J-HOPEの初単独ワールドツアーのファイナルを堪能できる内容となっている。
IMAX は、劇場の設計、プロジェクション、音響までもがカスタマイズされた世界最高峰の没入型映画体験を提供するシアター。特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術」（DMR）により、IMAX シアターで上映される作品は音響、明度、コントラスト、明るさなど細部にいたるまで高い精度で調整され、IMAX仕様にリマスタリングされる。それにより、画期的な映画体験を可能にしている。