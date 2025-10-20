20日の午後6時すぎに始まった自民党・高市総裁と、日本維新の会・吉村代表による党首会談。それぞれの代表が連立の合意書に調印しました。連立の形については維新の意向で閣僚を出さずに政権を支える「閣外協力」にとどまる見込みです。また維新が求めている「食料品の消費税ゼロ％」に関しては新たな協議体を設置、また「企業・団体献金の廃止」については再来年までの実現を目指すとしています。





今月10日に公明党が自民党との連立政権を離脱して以来、首相指名選挙をめぐって候補の一本化など与野党で連立への動きが活発化していました。今回の連立によって維新は高市総裁に投票するとみられていて、初の女性首相が誕生する公算が大きくなっています。政権をめぐる大きな動きについて、県内の関係者は。自民党県連・西沢正隆幹事長「維新が出してきた12項目の政策をどうやって生かしていくかをしっかり見守っていきながら、地方として意見を述べることはしっかり伝えていければ。」

日本維新の会県総支部・手塚大輔代表「われわれが求めていることは国民の生活を向上させる。確信を持っているので率直にいろんな政策の実現の見込みがたつことに非常に前向きに考えている。」





新たな連立政権の発足に、有権者が求めることは。



40代会社員「 ちょっと期待はするけどどうなるかまだ分からないところがあります」



80代建設業「安定していいんじゃないかと私は思っていたよ」



80代無職「（政治への期待）やっぱり物価高（対策）じゃない。高市さん、しっかりして頑張ってもらいたいですね」



安定した政権へとつながるのか。新首相の指名選挙は21日午後に行われる予定です。