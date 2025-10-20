（伊東市役所前から中継）

（伊藤 薫平 キャスター）

今回の市議選ですが本当にいろいろな声を聞きました。伊東の現状、伊東の将来、市民の方に聞いてきましたが、一番多かったのが、やはり「何のための選挙だったんだ」、その大義について疑問を呈す声でした。ここからは伊東市議会の前副議長でいらっしゃいます青木敬博さんです。再びの当選おめでとうございます。



（前副議長 青木 敬博 氏）

ありがとうございます。





（伊藤 薫平 キャスター）まずお聞きしますけれども、異例の解散から始まった今回の市議会議員選挙です。全体振り返っていかがですか？（前副議長 青木 敬博 氏）そうですね、結果を見てみれば前職が全員受かっているので、本当に何のための解散だったのか、何のための6300万円だったのかとは思っています。（伊藤 薫平 キャスター）そして、その民意という意味でお聞きしますけれども、立候補した前職が18人全員受かった。この結果に関して改めてどうでしょう？（前副議長 青木 敬博 氏）そうですね、やはりこれが、田久保市長を続けてもらいたくないという民意の表れだと思っています。「争点が違う」と彼女は言っていましたけれど、別に政策を訴えることもできるんですけど、2年前に言ったことの政策と全く同じになるぐらいの勢い…で、たった2年間ですからね。やはり、そうして民意が…政策を訴えることは可能なんですけども、それ以上に民意が求めていたのは、田久保市政を終わりたいということだと思っています。（伊藤 薫平 キャスター）スタジオから…津川さんいかがでしょうか？（津川 祥吾 アンカー）すいません。お忙しいところありがとうございます。2度目の不信任決議については見通しを伺ってもよろしいでしょうか？（前副議長 青木 敬博 氏）きょうですね、当選証書授与された後、みんなで集まってですね、会派を早急に決めました。大体、およそ決まりました。会派決まって、代表が決まって、議長も副議長も大体決まって、それでいて今度は31日の臨時会に向けて不信任出すために早急で決めることを決めています…という状態です。（津川 祥吾 アンカー）今ですね、青木さんのお話の中から、今回の市議選の結果は、田久保市長を続けてほしくないという民意だったのではないか、民意の表れだったのではないかというお話がありましたが、一方で、田久保市長は前回の市長選挙で当選されている…。これも民意だったと思います。当時、田久保市長を当選させようとした民意…そこの部分は恐らく「伊東市を変えてほしい」というような民意だったのかもしれませんが、そこの部分についてはどのように受け止めて、今後の市長選に対する対応を取られるのか…その辺いかがでしょうか？（前副議長 青木 敬博 氏）そうですね…閉塞感を感じている…、市民が閉塞感を感じているというのはわかっています。例えばなんですけど、「宿泊」などは、ずっと本当は伸びていんですよ。ただ、目に見えて人通りが増えていないので、やはり、そこが閉塞感につながっているのかなとは思っています。熱海、お隣の熱海が、どうしても人通りが多くなっているし、コロナ禍前まで回復しています。で…伊東市は、ちょっとコロナ禍ちょい欠けぐらいなので、やはり、そこら辺が差が出てるのかなと思います。決して彼女が言う改革が進んでないわけではないんです。ただ、それが市民に伝わってないということも感じています。（津川 祥吾 アンカー）それをしっかりと伝えていく、そういった市長選を、今後、展開していくという形でしょうか？（前副議長 青木 敬博 氏）そうですね。やはり市民が不安に思っていることは事実なので、そこは丁寧に応えていく必要があるということは分かっています。（津川 祥吾 アンカー）分かりました。青木さんにご出演いただきました。お忙しい中ありがとうございました。（前副議長 青木 敬博 氏）ありがとうございました。