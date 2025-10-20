¥â¡¼Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼ÌîÃæÈþ´õ¡¢ËÌÀîè½±û¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ë¸ÀµÚ¡¡Ê£»¨¤Ê¶»ÃæÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÌîÃæÈþ´õ¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎËÌÀîè½±û¡Ê21¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡ÄËÌÀîè½±û¤È¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´ó¤»¤¿ÌîÃæÈþ´õ
¡¡ÌîÃæ¤Ï¡ÖËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÂ´¶È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï25Ç¯4·î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤¬SNS¾å¤ËÎ®½Ð¡£¤½¤Î¸åËÌÀî¤¬¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£³èÆ°µÙ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦20Æü¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯Æâ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
