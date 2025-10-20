Amazon Web Services（AWS）で、米国太平洋夏時間10月20日0時11分ごろ（日本時間16時11分ごろ）から障害が発生している。

障害情報によると、US-EAST-1リージョンの複数のAWSサービスでエラー率やレイテンシーの増加を確認。2時01分（太平洋夏時間）時点の調査では、DynamoDB APIの高いエラー率が同リージョンのAPIエンドポイントのDNS解決に関連している可能性が高いことが判明。AWSはこのDNS関連の問題を原因の一つとみて、復旧を迅速化するため複数の対応策を並行して実施した。

2時22分～3時3分（太平洋夏時間）には初期的な対処を行い、影響を受けていたほとんどのサービスで復旧が続く。US-EAST-1を利用するグローバルサービスと機能も復旧したことを確認したという。AWSは完全な復旧に向けて対応を続けている。

同様のタイミングで、Slackや任天堂のネットワークサービスやスマートフォンアプリなども利用しづらくなっていた。

Slackのステータスページより

任天堂のネットワークメンテナンス情報・稼働状況より